Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Шестой пакет антироссийских санкций ЕС вступил в силу

Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Шестой пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России вступил в силу, документ опубликован в официальном журнале организации.

О том, что Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении России, стало известно ранее 3 июня. Главная составляющая нынешнего пакета ограничительных мер — постепенный отказ от российских нефти и нефтепродуктов. При этом временное исключение будет сделано для нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба».

Также шестой санкционный пакет включает в себя персональные ограничения в отношении российских чиновников и бизнесменов и отключение от международной системы банковских коммуникаций трех российских кредитных организаций: Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

Согласование шестого пакета затянулось на несколько недель из-за позиции Венгрии, заявлявшей о невозможности быстро отказаться от закупок российской нефти.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что страны Евросоюза вводят очередные санкции скорее для собственного спокойствия, чем для нанесения урона России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шестой пакет антироссийских санкций ЕС вступил в силу
Бывший офицер СБУ рассказал об американских инструкторах на Украине
Главный российский депозитарий попал под европейские санкции
Умер кантри-музыкант Келли Джо Фелпс
«Прогресс МС-20» пристыковался к МКС
В Ереване оппозиция собралась на массовый митинг против Пашиняна
Мужчина скрыл ведущую к низкому IQ болезнь, стал донором спермы и зачал 15 детей
В Великобритании выявили нарушения при разработке и производстве военной техники
Евросоюз ввел санкции против основателя «Яндекса»
Российский стилист назвала самые модные свадебные платья на лето
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.