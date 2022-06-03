Шестой пакет антироссийских санкций ЕС вступил в силу

Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу

Шестой пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России вступил в силу, документ опубликован в официальном журнале организации.

О том, что Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении России, стало известно ранее 3 июня. Главная составляющая нынешнего пакета ограничительных мер — постепенный отказ от российских нефти и нефтепродуктов. При этом временное исключение будет сделано для нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба».

Также шестой санкционный пакет включает в себя персональные ограничения в отношении российских чиновников и бизнесменов и отключение от международной системы банковских коммуникаций трех российских кредитных организаций: Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

Согласование шестого пакета затянулось на несколько недель из-за позиции Венгрии, заявлявшей о невозможности быстро отказаться от закупок российской нефти.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что страны Евросоюза вводят очередные санкции скорее для собственного спокойствия, чем для нанесения урона России.

