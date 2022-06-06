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Медведев рассказал о будущем «100500-х пакетов санкций» против России

Зампред СБ Медведев заявил, что европейцам можно продолжать вводить санкции против России
Начало событий в новости Шестой пакет антироссийских санкций ЕС вступил в силу

Фото: Globallookpress.com

Европейцам можно продолжать вводить новые санкции против России. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев заявил, что введенные ранее против России ограничения не работают, и такая же судьба будет ждать будущие пакеты санкций.

«Талантливым европейцам можно продолжать в том же духе: вводить новые, как сейчас любят говорить, 100500-е пакеты санкций», — подытожил зампред Совбеза.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил последствия нефтяного эмбарго для Европы и риски снижения уровня жизни европейцев.

3 июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России. Его обсуждение затянулось на несколько недель из-за позиции Венгрии, которая выступает за невозможность быстрого отказа от закупок российской нефти. Ключевым ограничением стало частичное эмбарго на поставки нефти, в которое не вошло сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба».

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Валерий Розенберг
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