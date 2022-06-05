В России оценили риски снижения уровня жизни в Европе после эмбарго на нефть

Сенатор Пушков заявил, что нефтяное эмбарго может привести к снижению уровня жизни в ЕС

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил последствия нефтяного эмбарго для Европы и риски снижения уровня жизни европейцев. Он отметил, что решение об ограничении поставок нефти из России было принято вопреки здравому смыслу и экономической логике, оно приведет к еще большему росту цен на топливо.

Сенатор указал на публикацию журнала Der Spiegel, в которой сообщается, что из-за поэтапного отказа от импорта российской нефти страны Евросоюза ожидает рост инфляции и ценовой шок, такое развитие событий названо «худшим из возможных сценариев».

«Эмбарго стало "важным шагом вперед" только для главы Еврокомиссии. Тем более, что возникает вопрос: не шаг ли это назад, к худшим условиям для европейской экономики и к снижению уровня жизни в Европе», — резюмировал Пушков.

3 июня Евросоюз согласовал шестой пакет антироссийских санкций из-за начала специальной военной операции на Украине. Главным ограничением стал поэтапный отказ от российской нефти, закупки которой Европа планирует прекратить через полгода, а нефтепродуктов — через восемь месяцев. Запрет не коснется сырья, поставляемого по трубопроводу «Дружба».