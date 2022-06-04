В ЕС назвали реальные последствия эмбарго на нефть из России

Spiegel: ЕС ждет ценовой шок из-за нефтяного эмбарго, а РФ найдет новых клиентов в Азии

Глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф перечислил реальные последствия от введения эмбарго на поставку нефти из России. Своим мнением он поделился в интервью журналу Spiegel.

По словам Вольфа, отказ от импорта российской нефти может стать «худшим из возможных сценариев» для Европы, поскольку компании и потребители в ближайшее время начнут страдать от высоких цен на ресурс, которые будут расти и дальше.

«Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы. Это может увеличить госдолг», — заявил эксперт.

В свою очередь, аналитик Штеффен Букольд предрек Москве сотрудничество с новыми покупателями, преимущественно в Азии.

«Для Урсулы фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии, это был "важный шаг вперед", для министра экономики ФРГ Роберта Хабека — "тихий ужас"», — говорится в материале.

Ранее Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций, основной мерой которого стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Этот пункт стал самым резонансным и наиболее проблемным при обсуждении нового пакета санкций, поскольку против него высказывались сразу несколько стран, сильно зависящих от российской нефти.