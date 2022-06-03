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Европа утвердила шестой пакет санкций против России

ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России, в том числе эмбарго на нефть

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление блока.

Главная составляющая нынешнего пакета ограничительных мер — постепенный отказ от российских нефти и нефтепродуктов, в течение шести и восьми месяцев соответственно.

При этом временное исключение будет сделано для нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба». На такой мере настаивали несколько стран ЕС, включая Венгрию. Последняя заручилась гарантиями от Брюсселя, что в случае перебоев трубопроводных поставок она сможет воспользоваться морскими.

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Также шестой санкционный пакет включает в себя персональные ограничения в отношении российских чиновников и бизнесменов и отключение от международной системы банковских коммуникаций трех российских кредитных организаций: Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

Согласование шестого пакета затянулось на несколько недель из-за позиции Венгрии, заявлявшей о невозможности быстро отказаться от закупок российской нефти.

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Платон Щукин
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