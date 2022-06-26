Решение стран G7 установить предельные цены на российскую нефть оценили

Аналитик Рыков: решение G7 установить цены на российскую нефть связано с ростом цен

Западные страны понимают, что ограничения на поставки российской нефти сыграли России только на руку. По некоторым оценкам, прибыль России только увеличилась, сообщил заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил решение стран Группы семи (G7) установить предельные цены на российскую нефть.

Страны Группы семи решили найти возможность установить предельные цены на нефть из России. Отмечается, что лидеры G7 стараются искать рычаги давления на Москву из-за проведения специальной военной операции, при этом не допустить дальнейшего разжигания глобальной инфляции.

«Стало понятно, что даже в перспективе введения эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты поставки в другие страны так или иначе сохраняются. Мало того, это действие привело к повышению цен на нефть», — заявил Рыков.

На самом деле Россия не так уж много теряет, а по некоторым оценкам, она даже выигрывает Юрий Рыков аналитик

Эксперт подчеркнул, что Запад не устраивает увеличение российской прибыли, по этой причине западные страны и анонсируют меры, которые бы ограничивали доход России.

«Одной из таких мер как раз и является введение предельных цен на нефть. Пока не ясно, кто будет выполнять эти ограничения — будет ли это в процессе биржевой торговли или как-то еще, но намерения вполне понятны», — сказал он.

Юрий Рыков сообщил, что Запад предлагал и другие варианты для ограничения российской прибыли. В качестве одной из таких мер призывали ввести ограничения для танкерного флота, заключил он.

3 июня Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России. Среди ограничений — частичный отказ от закупок нефти у Москвы. Предполагается, что это произойдет в течение полугода. При этом отказ от нефтепродуктов из России займет около восьми месяцев.