Цена на российскую нефть упала почти на пять процентов

Минфин сообщил о падении цены на российскую нефть в августе на 4,7 процента

Средняя цена российского сорта нефти Urals в августе сократилась на 4,7 процента по сравнению с июлем, до 74,73 доллара за баррель. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Падение почти на пять процентов связано со снижением стоимости эталонных сортов Brent и WTI, которые большую часть августа держались на уровне ниже 100 долларов за баррель.

В ведомстве отметили, что средняя цена Urals за январь-август составила 82,13 доллара, что на 9,9 процента выше, чем в тот же период прошлого года. В августе 2021 года баррель Urals в среднем продавался по цене 68 доллара.

Западные санкции привели к тому, что российская нефть начала продаваться с существенным дисконтом по отношению к Brent и WTI. Помимо крупных скидок, которые российским компаниям приходится делать для покупателей, усложняется и логистика.

С декабря вступают в силу частичное эмбарго ЕС в отношении российской нефти. Кроме того, США пытаются добиться введения потолка цен на российскую нефть, чтобы снизить доходы России от продажи энергоресурсов.