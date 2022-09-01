В США сочли ограничение цен на нефть лучшим способом снижения доходов России

Белый дом: введение потолка цен на нефть является лучшим способом снижения доходов России

Вашингтон считает введение потолка цен на нефть лучшим способом снижения доходов России от экспорта энергоресурсов. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мы считаем, что это станет способом нанести удар по России в финансовом плане Карин Жан-Пьер пресс-секретарь Белого дома

Кроме того, в администрации президента США Джо Байдена считают, что подобная мера приведет к падению мировых цен на энергоносители. Жан-Пьер также напомнила, что Вашингтон и его союзники уже приняли ряд мер, направленных на снижение импорта нефти из России. При этом она признала, что Россия всегда ищет другие рынки сбыта.

Позиция стран Азии

На вопрос о том, намерены ли власти США просить Китай и Индию прекратить покупать российскую нефть, Карин Жан-Пьер отвечать отказалась. «Мы ясно говорили об этом, мне нечего добавить», — заявила она. В то же время пресс-секретарь Белого дома еще раз подчеркнула, что США считают ограничение цен на российскую нефть лучшим способом снижения доходов Москвы.

Ранее агентство Bloomberg выяснило, что Индия не хочет присоединяться к механизму ограничения цен в одиночку, так как в таком случае все объемы нефти, минуя ее, направятся другим покупателям, которые согласятся приобретать российскую нефть со скидкой. Также издание South China Morning Post (SCMP) сообщало, что Индонезия вряд ли согласится на потолок цен и останется в стороне в этом вопросе.

Вместе с тем, сторонники плана G7 утверждают, что даже если крупные покупатели российского топлива формально не присоединятся к коалиции по ограничению цен, доходы России все равно снизятся, поскольку эти страны смогут потребовать у Москвы более выгодных условий нефтяных контрактов.

G7 представит план по установлению цен на российскую нефть

Кроме того, газета The Wall Street Journal сообщила, что министры финансов стран «Большой семерки» (G7)» обсудят введения потолка цен на предстоящей встрече 2 сентября. Главы ведомств также «возьмут на себя обязательство завершить имплементацию» плана по установлению предельной цены. Издание отмечает, что чиновники рассчитывают выработать действенную политику к декабрю.

Ранее в СМИ появилась информация, что страны G7 обсуждают установку ценовых ограничений на российскую нефть в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. По оценке аналитика инвестиционной компании «Финам» Александра Потавина, введенные ограничения будут стоить стране 120 миллиардов долларов в 2023 году.

О том, что страны G7 обсуждают возможность ограничить цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования, стало известно 27 июня. Потенциальный механизм позволит перевозить только ту нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога.

Россия придумала ответ

В свою очередь, как ранее сообщило агентство Bloomberg, Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть — страна предложила нескольким азиатским странам долгосрочные контракты на поставку нефти с большими скидками. В частности, источник издания заявил, что Москва готова предоставить покупателям скидки до 30 процентов от рыночной стоимости.

Кроме того, ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.

Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, безусловно, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем Александр Новак вице-премьер России

До этого в Кремле в Кремле выразили сомнение в возможности ограничить цены на российскую нефть.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.