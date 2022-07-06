Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Кремле усомнились в возможности ограничить цены на нефть из России

Дмитрий Песков заявил, что реализация идеи ограничить цены на нефть из России сомнительна

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Реализовать инициативу об ограничении цен на нефть из России вряд ли возможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующие высказывания премьера Японии Фумио Кисиды. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

«Это только озвученная инициатива, никаких консолидированных решений на этот счет не принималось, и, честно говоря, сомнительно, могут ли такие решения приниматься», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента заявил, что при том Токио занимает «крайне недружественную позицию по отношению к России», что не способствует торговым связям.

О перспективах внедрения механизма ограничения цен на российскую нефть премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал 3 июля. По его словам, подобные схемы могут быть внедрены на уровне «Большой семерки» (G7). Ограничения экономического характера, вводимые и обсуждаемые зарубежными государствами, следует за началом военной операции Москвы на Украине, объявленной 24 февраля.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало уничтожение на Украине пусковых установок HIMARS
Блогерша показала модную для любого возраста одежду на видео с 60-летней матерью
Следствие запросило заочный арест российскому ученому по делу о растрате
Россия попросила Узбекистан раскрыть наличие своих граждан среди задержанных
Алиханов рассказал о продолжающих ездить транзитом через Калининград литовцах
В Кремле усомнились в возможности ограничить цены на нефть из России
Джонсон отказался уходить в отставку после очередного скандала
Венгрия отказалась поставлять оружие Украине
Турция официально потребовала экстрадиции членов РПК от Швеции и Финляндии
Власти предостерегли от «оголтелой» борьбы против сильного рубля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.