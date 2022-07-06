В Кремле усомнились в возможности ограничить цены на нефть из России

Дмитрий Песков заявил, что реализация идеи ограничить цены на нефть из России сомнительна

Реализовать инициативу об ограничении цен на нефть из России вряд ли возможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующие высказывания премьера Японии Фумио Кисиды. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

«Это только озвученная инициатива, никаких консолидированных решений на этот счет не принималось, и, честно говоря, сомнительно, могут ли такие решения приниматься», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента заявил, что при том Токио занимает «крайне недружественную позицию по отношению к России», что не способствует торговым связям.

О перспективах внедрения механизма ограничения цен на российскую нефть премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал 3 июля. По его словам, подобные схемы могут быть внедрены на уровне «Большой семерки» (G7). Ограничения экономического характера, вводимые и обсуждаемые зарубежными государствами, следует за началом военной операции Москвы на Украине, объявленной 24 февраля.