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В Японии рассказали о способе вдвое снизить цену на российскую нефть

Премьер Японии заявил о механизме, не позволяющем покупать нефть из РФ по высоким ценам

Фото: Shutterstock

Страны «Большой семерки» (G7) обсудили на саммите механизм ограничения цен на российскую нефть, который позволит понизить ее цену вдвое. Об этом рассказал премьер-министр Японии Фумио Кисида, его цитирует ТАСС.

«[Мы] установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать [нефть] по более высоким ценам», — раскрыл он подробности о способе вдвое снизить цену топливо.

Brent от TradingView

Ранее аналитики банка JPMorgan предсказали, что цены на нефть в мире могут взлететь до «стратосферических» 380 долларов за баррель, если Россия значительно снизит объемы добычи топлива в ответ на санкции Евросоюза и США.

Если ряд стран решит ввести потолок стоимости российский нефти, то Россия может в ответ сократить производство сырья на пять миллионов баррелей в день без значительного ущерба для своей экономики (но цена станет 380 долларов за баррель), предсказывают аналитики. Если добыча российской нефти упадет на три миллиона баррелей в день, цены могут вырасти до 190 долларов за баррель, считают в JPMorgan. «Плотность мирового нефтяного рынка играет на стороне России», — отметили аналитики банка.

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Варвара Кошечкина
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