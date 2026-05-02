06:43, 2 мая 2026Мир

Стало известно о смягчении Ираном требований в переговорах с США

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Иран передал США новое предложение об условиях прекращения военного конфликта, в котором смягчил требования. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Предложение исключает требование о немедленном завершении американской блокады портов, говорится в статье.

Ранее Yahoo Finance писал, что США приготовились к долгой блокаде Ормузского пролива. В Вашингтоне надеются, что это вынудит Иран отказаться от ядерной программы.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что все государства мира и ООН должны привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на Исламскую Республику. Он назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана «вопиющим преступлением».

