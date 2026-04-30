США приготовились к долгой блокаде Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп собрался надолго заблокировать Ормузский пролив, надеясь, что это вынудит Иран отказаться от ядерной программы. Об этом сообщило Yahoo Finance.
Однако, хотя блокада пролива и лишает Тегеран сотен миллионов долларов дохода, она же душит ключевые сегменты мирового рынка. В свою очередь, Трамп надеется, что зависимая от экспорта экономика этого ближневосточного государства рухнет раньше, чем рост цен на топливо, дефицит поставок и возобновившаяся инфляция нанесут неприемлемый ущерб американским потребителям и союзникам за рубежом.
В обычный день до войны через пролив в среднем проходило от 125 до 140 судов, перевозивших около 20 миллионов баррелей сырой нефти и других нефтепродуктов. С начала конфликта эти значения сократились до минимума. За последние несколько дней шесть иранских танкеров с нефтью были вынуждены вернуться в Персидский залив, вместо того чтобы отправиться к покупателям.
По данным компании Kpler, у Ирана, вероятно, осталось меньше месяца, прежде чем ему придется начать закрывать нефтяные скважины, поскольку его хранилища заполнятся до предела.
В то же время в Азии, серьезно зависящей от поставок ближневосточной нефти, местные правительства ввели запреты на экспорт и сократили школьную и рабочую неделю, чтобы сдержать спрос на фоне стремительного роста цен. В Европе цены на природный газ резко выросли, а растущая нехватка авиационного топлива вынудила авиакомпании отменять рейсы. Нефтеперерабатывающие заводы сократили объемы производства.
В США цены на бензин 29 апреля выросли до самого высокого уровня с июля 2022 года, достигнув в среднем 4,3 доллара за галлон. Как следствие, дорожают грузоперевозки, что сказывается на стоимости потребительских товаров.
Между тем аналитики JPMorgan полагают, что Иран может оказаться не столь восприимчивым к экономическому давлению, как надеется Белый дом, так как зависимость Тегерана от экспорта углеводородов намного ниже, чем в 2018 году.
По словам вице-премьера России Александра Новака, с начала эскалации на Ближнем Востоке мировой нефтерынок недополучил порядка 600 миллионов баррелей этого ресурса.