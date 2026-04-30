Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:43, 30 апреля 2026Экономика

Подсчитаны потери мирового нефтерынка из-за войны в Иране

Новак: Глобальный нефтерынок недополучил около 600 млн баррелей сырья
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Mohammed Aty / Reuters

С начала эскалации на Ближнем Востоке мировой нефтерынок недополучил порядка 600 миллионов баррелей сырья. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Блокировка Ираном Ормузского пролива привела к потере порядка 10-12 миллионов баррелей в сутки. Именно таких ежедневных объемов лишился глобальный энергорынок из-за войны в Иране, пояснил Новак. «Суммарно за период кризиса — это 600 млн баррелей примерно», — констатировал вице-премьер.

Подобные потери он назвал «достаточно большими». В результате нарушения судоходства в акватории ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии многие страны были вынуждены задействовать собственные резервы, истощая стратегические запасы сырья. «Но именно для таких целей они и накоплялись», — резюмировал Новак.

Из-за блокировки пролива Ормуз мировые цены на нефть устремились вверх. На пике котировки эталонной североморской марки сырья Brent они вплотную приближались к 120 долларам за баррель. К настоящему времени цены на сырье стабилизировались в районе 110 долларов. Однако в случае очередной эскалации на Ближнем Востоке, предупредили аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs, стоимость Brent сможет пробить исторический максимум и приблизиться к 150 долларам за баррель до конца этого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok