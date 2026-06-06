Ким Чен Ын посетил испытания эсминца «Кан Гон»

Ким Чен Ын с дочерью посетил ходовые испытания эсминца «Кан Гон»

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил ходовые испытания эсминца «Кан Гон». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейского лидера сопровождали высокопоставленные чиновники страны, а также дочь Ким Чжу Э. Ким Чен Ын высоко оценил способность моряков к управлению кораблем и выразил большое удовлетворение тем, что маневренность эсминца соответствует оперативным требованиям.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Ким Чжу Э прокатился на новейшем основном танке во время посещения военных учений. 19 марта северокорейский лидер посетил учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии.