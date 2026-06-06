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01:53, 6 июня 2026Мир

Ким Чен Ын посетил испытания эсминца «Кан Гон»

Ким Чен Ын с дочерью посетил ходовые испытания эсминца «Кан Гон»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил ходовые испытания эсминца «Кан Гон». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейского лидера сопровождали высокопоставленные чиновники страны, а также дочь Ким Чжу Э. Ким Чен Ын высоко оценил способность моряков к управлению кораблем и выразил большое удовлетворение тем, что маневренность эсминца соответствует оперативным требованиям.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Ким Чжу Э прокатился на новейшем основном танке во время посещения военных учений. 19 марта северокорейский лидер посетил учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии.

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