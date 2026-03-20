Ким Чен Ын с дочерью прокатился на танке

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:09, 20 марта 2026Мир

Ким Чен Ын с дочерью прокатился на новейшем танке КНДР во время военных учений
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: North Korea's official Korean Central News Agency / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Ким Чжу Э прокатился на новейшем основном танке во время посещения военных учений. Фотографии опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что 19 марта северокорейский лидер посетил учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии. Там он наблюдал за тактическими учениями пехотных и танковых подразделений по совместному наступлению, а также вновь ознакомился с боевыми характеристиками танка нового типа.

По словам Ким Чен Ына, данный танк является результатом семилетней работы. «Я уверен, что в мире не существует бронетанкового оружия с такой мощной функцией самозащиты, как этот танк», — подчеркнул он.

Ранее Ким Чен Ын раскрыл боевые возможности нового северокорейского танка. Он отметил, что новинка оснащена системой дистанционного, интеграционного и автоматического управления огнем, а также комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok