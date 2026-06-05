Перепутавшая беременность с климаксом россиянка выносила ребенка вне матки

KP.RU: Перепутавшая беременность с климаксом сибирячка выносила ребенка вне матки

Жительница Новосибирской области, перепутавшая беременность с климаксом, выносила ребенка вне матки. Об истории россиянки рассказала KP.RU руководитель акушерского стационара Новосибирской областной клинической больницы Елена Серебренникова.

Специалист отметила, что обычно внематочные беременности заканчиваются трагедией. Произошедшее с сибирячкой Серебренникова отнесла к редкой статистике.

По данным доктора, женщина долгое время жаловалась на боли в животе и посещала гастроэнтеролога. Однажды ей объявили, что в брюшной полости у нее находится ребенок.

Родоразрешали пациентку на 34-й неделе беременности. Мать и девочка выжили. Однако женщина решила отказаться от младенца.

Девочку довольно быстро забрали в приемную семью.

До этого сообщалось, что в Уфе многодетная мать не пережила третьи роды.