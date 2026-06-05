Посол страны БРИКС признал проблемы в торговле с Россией из-за США

Посол Родригес дос Сантос: Бразилия и Россия сталкиваются с проблемами в торговле

Бразилия и Россия сталкиваются с проблемами в торговле из-за сохраняющихся западных санкций, однако товарооборот между двумя странами продолжает расти. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» рассказал посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос.

«В 2024 году двусторонний товарооборот достиг рекордного объема в 12,4 миллиарда долларов США. Но это не означает, что нет проблем, связанных с санкциями. Например, существуют трудности с методами платежей. Правительства обеих стран обсуждали пути решения этих проблем», — отметил дипломат.

Родригес дос Сантос также обратил внимание, что некоторые проблемы в торговле вызваны не геополитическими рисками, а структурными проблемами. Среди них: высокий дефицит бюджета Бразилии и концентрация торговли на узком круге товаров с низкой добавленной стоимостью. По его словам, власти латиноамериканской республики намерены устранить эти препятствия.

Ранее председатель Совета предпринимателей Бразилия-Россия, президент Бразильской ассоциации кофейной промышленности Павел Кардозу заявил, что власти двух стран прорабатывают меры противодействия западным санкциям. В частности, он указал на личную роль председателя российского правительства Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.