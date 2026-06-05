Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:00, 5 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названы сложности в продвижении российского вина

Президент Simple Каширин: С россиянами надо разговаривать об осознанном потреблении вина
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Вячеслав Агапов
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

С россиянами надо разговаривать об осознанном и здравом потреблении вина — нужно не алкоголизировать нацию, но дать ей понять, что в алкоголе нет ничего постыдного. О сложностях в продвижении вин в интервью «Ленте.ру» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) рассказал президент группы компаний Simple Максим Каширин.

По словам бизнесмена, продвигать вино в текущих условиях непросто и поэтому люди по возможности популяризируют эти напитки для себя самостоятельно — через путешествия, походы в рестораны и прочими методами.

«Почему нужно промоутировать вино? Потому что ни пиво, ни водка в рекламе не нуждаются с точки зрения понимания людьми этих категорий. Про пиво не надо человеку говорить, он прекрасно понимает, что это за напиток, про водку тоже. Но вино как категория, которая, по сути, может быть более безопасной заменой крепким напиткам и пиву, — и эта категория гражданами "недоизучена". Государство как будто бы стесняется про нее говорить», — констатировал он.

Продвигать вино можно по-разному, главное — понять, что в алкоголе нет ничего постыдного, считает специалист. По его мнению, не нужно алкоголизировать нацию, а нужно с ней разговаривать, чтобы она потребляла вино «осознанно, здраво, разумно, понимая вред и пользу».

«Надо не загонять все это в ситуацию, когда мы об этом не можем говорить. А то как в СССР — секса нет, но дети есть. Поэтому, на мой взгляд, тут нужен просто глобальный поворот. Я надеюсь, что он придет», — пояснил Каширин.

В ходе ПМЭФ заместитель руководителя Минфина Алексей Сазанов заявил, что самым популярным алкогольным напитком в России осталось пиво. Оно остается приоритетным для 80 процентов населения. На втором месте вино, спрос на которое растет. Если в 2025 году за это спиртное высказывались 58 процентов, то в 2026 году уже 62 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День третий. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Посол страны БРИКС признал проблемы в торговле с Россией из-за США

    Роботизированную платформу оснастили огнеметом «Шмель»

    Разочаровавшаяся в Трампе сторонница опровергла западный миф о России

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    «Пришло время». В Германии говорят об интенсивной подготовке к переговорам с Россией. Глава МИД обратился к Путину

    Силуанов назвал одну из главных причин затяжного укрепления рубля

    Москвичам пообещали штурмующую температуру

    Две страны стали абсолютными лидерами по популярности у россиян на майских праздниках

    Москвичам назвали необходимую для оформления ипотеки зарплату

    АвтоВАЗ запланировал ставить на машины новой марки больше деталей из России

    МИД России призвал Европу выдвинуть идеи для диалога с Москвой

    Взрыв в коттеджном поселке под Москвой оказался намеренным убийством

    Названы сложности в продвижении российского вина

    Посол страны БРИКС признал проблемы в торговле с Россией из-за США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok