ПМЭФ-2026. День второй

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17:30, 4 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россияне назвали самый популярный алкогольный напиток

Замглавы Минфина РФ Сазанов: Самым популярным алкоголем в стране осталось пиво
Кирилл Луцюк
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России самым популярным алкогольным напитком осталось пиво. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил заместитель руководителя этого ведомства Алексей Сазанов.

Выступая в рамках сессии «Алкогольный рынок: вчера, сегодня, завтра», он рассказал об итогах опроса, который показал, что для 80 процентов респондентов приоритетным напитком остается именно пиво. На втором месте вино, спрос на которое растет. Если в 2025 году за это спиртное высказывались 58 процентов, то в 2026 году уже 62 процента.

Также исследование показало, что важнее всего для потребителя при выборе того или иного алкоголя. По 28 процентов поставили на первое место вкус и качество, 14 процентов — цену, а 10 процентов — подлинность.

«Наш потребитель очень образован. Для него важнее всего вкус и качество. Это то направление, на котором нашим производителям надо сфокусировать свою работу», — констатировал Сазанов.

Что касается выбора страны, то 59 процентов заявили, что предпочитают продукцию российского производства. Такой ответ был получен почти по всем видам алкогольной продукции.

«Наибольшим потенциалом по импортозамещению обладают виски и джин. В этом сегменте потребитель, как правило, выбирает импортную продукцию», — уточнил Сазанов.

По итогам марта 2026 года суммарная стоимость поставок ликера из Европейского союза в Россию вышла на исторический максимум.

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