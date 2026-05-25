Поставки алкоголя из Европы в Россию взлетели

РИА Новости: ЕС резко нарастил поставки в Россию ряда видов алкоголя

По итогам марта 2026 года суммарная стоимость поставок ликера из Евросоюза (ЕС) в Россию достигла исторического максимума. О резком наращивании экспорта этого вида алкоголя из стран ЕС в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы блока (Eurostat).

За отчетный период европейские экспортеры отправили на российский рынок ликера почти на 10 миллионов евро. В месячном выражении показатель увеличился на 52,5 процента, в годовом — в 2,6 раза.

В начале весны высоким спросом у российских импортеров пользовались и другие виды европейского алкоголя. Так, закупки виски увеличились в 2,4 раза год к году, до 19 миллионов евро, виноградных настоек — на 34 процента (до 5,02 миллиона), а водки — в 1,6 раза (до 1,2 миллиона).

В марте Россия также активно закупала пиво из стран ЕС. Поставки хмельного напитка из Чехии выросли в шесть раз в сравнении с февральским показателем, Польши — более чем на треть, Бельгии — на 2 процента, Литвы — втрое, Германии — на 15 процентов. Кроме того, в марте продажи пива в Россию заметно нарастил Казахстан. Наращивание закупок пива из-за рубежа фиксируется на фоне падения производства в РФ. Последнее во многом обусловлено ужесточением регулирования отрасли и ограничениями продаж спиртного в ряде регионов.