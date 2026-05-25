Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:39, 25 мая 2026Экономика

Поставки алкоголя из Европы в Россию взлетели

РИА Новости: ЕС резко нарастил поставки в Россию ряда видов алкоголя
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

По итогам марта 2026 года суммарная стоимость поставок ликера из Евросоюза (ЕС) в Россию достигла исторического максимума. О резком наращивании экспорта этого вида алкоголя из стран ЕС в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы блока (Eurostat).

За отчетный период европейские экспортеры отправили на российский рынок ликера почти на 10 миллионов евро. В месячном выражении показатель увеличился на 52,5 процента, в годовом — в 2,6 раза.

В начале весны высоким спросом у российских импортеров пользовались и другие виды европейского алкоголя. Так, закупки виски увеличились в 2,4 раза год к году, до 19 миллионов евро, виноградных настоек — на 34 процента (до 5,02 миллиона), а водки — в 1,6 раза (до 1,2 миллиона).

В марте Россия также активно закупала пиво из стран ЕС. Поставки хмельного напитка из Чехии выросли в шесть раз в сравнении с февральским показателем, Польши — более чем на треть, Бельгии — на 2 процента, Литвы — втрое, Германии — на 15 процентов. Кроме того, в марте продажи пива в Россию заметно нарастил Казахстан. Наращивание закупок пива из-за рубежа фиксируется на фоне падения производства в РФ. Последнее во многом обусловлено ужесточением регулирования отрасли и ограничениями продаж спиртного в ряде регионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не так уж сильно отличается от старого». В ЕС разочаровались в новом премьере Венгрии из-за его слов о России

    Российский фондовый рынок захватили астрологи и карты таро

    В МВД рассказали о признаке давления мошенников на ребенка

    В российском детсаду воспитатели забыли предупредить поваров о ребенке с аллергией

    «Ростов» пошутил над «Спартаком» из-за разбитого Кубка России

    Россиянам назвали главную опасность езды на зимних шинах в жаркую погоду

    В Иране раскрыл тактику против США в конфликте и на переговорах

    40 граждан Северной Кореи попали в ДТП с «газелью» в России

    Раскрыта польза от частой перезагрузки компьютера

    Убийца чудом избежал казни из-за вены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok