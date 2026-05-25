10:25, 25 мая 2026Мир

В Иране раскрыли тактику против США в конфликте и на переговорах

Резаи: Иран действует против США по принципу «око за око»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Тактика Ирана заключается в том, чтобы отвечать зеркально Соединенным Штатам как на поле боя, так и в переговорах. Об этом написал представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрахим Резаи в социальной сети X.

«Во время военного противостояния нашей тактикой был принцип "око за око", а в дипломатии мы придерживаемся подхода "действие в ответ на действие"», — сказал он.

При этом в Тегеране дали понять, что считают давление и публичные угрозы со стороны президента США Дональда Трампа бесперспективными, поскольку время, по мнению иранской стороны, работает против американцев. «Если они хотят соглашения — пусть ведут переговоры. Если хотят шестидолларовый бензин — могут продолжать блефовать», — подчеркнул Резаи.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне допускают возможность возобновления ударов по Ирану, если с Тегераном не удастся договориться. «Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что сделает все необходимое, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Он предпочитает добиться этого путем дипломатии. Но в конечном счете, если это не получится, у президента есть такая возможность», — сказал он, имея в виду возобновление боевых действий.

