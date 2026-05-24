Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:03, 24 мая 2026Мир

Рубио высказался о возобновлении войны с Ираном

Рубио: США допускают возможность возобновления ударов по Ирану
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Reuters

США допускают возможность возобновления ударов по Ирану, если с Тегераном не удастся договориться. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу India Today.

«Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что сделает все необходимое, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Он предпочитает добиться этого путем дипломатии. Но в конечном счете, если это не получится, у президента есть такая возможность», — сказал он, имея в виду возобновление боевых действий.

Глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон не хочет наносить новые удары по Исламской Республике и предпочел бы добиться своих целей путем переговоров.

Ранее Трамп заявил, что США продолжат морскую блокаду Ирана, пока не будет подписано мирное соглашение. «Обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно. Ошибок быть не может!» — добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали рекордной атаку России

    Фон дер Ляйен задали вопрос после слов об ударе России по Украине

    Определены фавориты чемпионата мира по хоккею

    Рубио высказался о возобновлении войны с Ираном

    В Индонезии вулкан извергся шесть раз за сутки

    Стало известно о храбром поступке мужчины во время удара ВСУ по российскому колледжу

    На Украине выступили с обвинениями в адрес Запада после удара России

    На Украине сделали неутешительный вывод после ударов по Киеву

    Во Франции испугались войны с Россией

    В Анголе под завалами рухнувшей золотой шахты оказались 28 человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok