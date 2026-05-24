Рубио высказался о возобновлении войны с Ираном

Рубио: США допускают возможность возобновления ударов по Ирану

США допускают возможность возобновления ударов по Ирану, если с Тегераном не удастся договориться. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу India Today.

«Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что сделает все необходимое, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Он предпочитает добиться этого путем дипломатии. Но в конечном счете, если это не получится, у президента есть такая возможность», — сказал он, имея в виду возобновление боевых действий.

Глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон не хочет наносить новые удары по Исламской Республике и предпочел бы добиться своих целей путем переговоров.

Ранее Трамп заявил, что США продолжат морскую блокаду Ирана, пока не будет подписано мирное соглашение. «Обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно. Ошибок быть не может!» — добавил он.