Трамп назвал условие снятия морской блокады с Ирана

Трамп: США продолжат морскую блокаду Ирана, пока соглашение не будет подписано

Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду Ирана, пока не будет подписано мирное соглашение. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Блокада будет действовать в полном объеме до тех пор, пока не будет достигнуто, подтверждено и подписано соглашение. Обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно. Ошибок быть не может!» — говорится в публикации.

Глава Белого дома раскритиковал ядерную сделку, заключенную с Ираном при администрации экс-президента США Барака Обамы, назвав ее «одной из худших в истории страны». Трамп добавил, что попросил американских представителей не спешить с заключением соглашения. По его словам, сейчас отношения США с Ираном становятся гораздо более профессиональными и продуктивными.

Ранее издание Axios со ссылкой на американского чиновника сообщило, что проект соглашения США и Ирана предусматривает продление перемирия на 60 дней, открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход судов и разминирование Ираном морского пути для обеспечения беспрепятственного прохода кораблей.