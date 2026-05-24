17:35, 24 мая 2026Мир

Трамп назвал условие снятия морской блокады с Ирана

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду Ирана, пока не будет подписано мирное соглашение. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Блокада будет действовать в полном объеме до тех пор, пока не будет достигнуто, подтверждено и подписано соглашение. Обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно. Ошибок быть не может!» — говорится в публикации.

Глава Белого дома раскритиковал ядерную сделку, заключенную с Ираном при администрации экс-президента США Барака Обамы, назвав ее «одной из худших в истории страны». Трамп добавил, что попросил американских представителей не спешить с заключением соглашения. По его словам, сейчас отношения США с Ираном становятся гораздо более профессиональными и продуктивными.

Ранее издание Axios со ссылкой на американского чиновника сообщило, что проект соглашения США и Ирана предусматривает продление перемирия на 60 дней, открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход судов и разминирование Ираном морского пути для обеспечения беспрепятственного прохода кораблей.

