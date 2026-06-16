Марочко заявил, что ВСУ попали в тактическое окружение у Дробышева

Российские военные сформировали несколько огневых карманов для украинской армии на участке Дробышево — Ставки в ДНР. ВСУ попали в тактическое окружение сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«По моей информации, между населенными пунктами Дробышево — Ставки сформировано несколько огневых карманов. Противник находится в тактическом окружении. До оперативного окружения нужно еще поджать украинских военных как с востока, так и с запада», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что несколько подразделений Вооруженных сил Украины попали в окружение в юго-западной части Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» генерал-майор Антон Грунис. Как он утверждает, Россия завершает зачистку в районах Константиновки.

До этого Минобороны рассказало о ситуации в Константиновке. В ведомстве сообщили, что за сутки в населенном пункте освободили 117 зданий.