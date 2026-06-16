Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:00, 16 июня 2026Бывший СССР

ВСУ попали в тактическое окружение у Дробышева

Марочко заявил, что ВСУ попали в тактическое окружение у Дробышева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные сформировали несколько огневых карманов для украинской армии на участке Дробышево — Ставки в ДНР. ВСУ попали в тактическое окружение сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«По моей информации, между населенными пунктами Дробышево — Ставки сформировано несколько огневых карманов. Противник находится в тактическом окружении. До оперативного окружения нужно еще поджать украинских военных как с востока, так и с запада», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что несколько подразделений Вооруженных сил Украины попали в окружение в юго-западной части Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» генерал-майор Антон Грунис. Как он утверждает, Россия завершает зачистку в районах Константиновки.

До этого Минобороны рассказало о ситуации в Константиновке. В ведомстве сообщили, что за сутки в населенном пункте освободили 117 зданий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались ударить по Москве десятками дронов. Что известно об отражении атаки?

    Переписка с украинской разведкой разоблачила молодого россиянина

    Москва снова пережила массированную атаку БПЛА

    Российский музыкант рассказал об ответившем матом на вопрос о Ельцине пьяном Сукачеве

    «Это постоянный анализ» В кино показывают роскошную и беззаботную жизнь миллиардеров. Как работают инвестиции на самом деле?

    Реклама

    Российский блогер втянула 246 россиян в аферу на 130 миллиона рублей

    Лидеры «Большой семерки» захотели очаровать Трампа

    Леонтьев поднял ценник на выступления для россиян

    Производству сахара в России предсказали снижение

    Производитель премиальных машин выиграл контракт на строительство атомной станции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok