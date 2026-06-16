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08:08, 16 июня 2026Россия

Стало известно о попавших в окружение подразделениях ВСУ

Генерал-майор Грунис: ВСУ попали в окружение в юго-западной части Константиновки в ДНР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Несколько подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение в юго-западной части Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» генерал-майор Антон Грунис.

Как стало известно со слов Груниса, Россия завершает зачистку в районах Константиновки.

На данный момент те территории города, которые по замыслу мы запланировали, мы контролируем. Часть сил и средств [подразделений ВСУ], по сути, в окружении в юго-западной части города. Завершается зачистка районов

Антон Грунисгенерал-майор

Также, по его словам, в этом районе украинские военные переодеваются в гражданскую одежду и притворяются мирными жителями.

Ранее Минобороны рассказало о ситуации в Константиновке. В ведомстве сообщили, что за сутки в населенном пункте освободили 117 зданий. Вооруженные силы Украины потеряли до 90 военнослужащих.

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