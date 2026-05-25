Объяснено изменение интенсивности ударов ВСУ по России

Изменение интенсивности ударов по России объяснили восполнением запасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это обратили внимание авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«После массированного налета украинская сторона, как правило, восполняет запасы, из-за чего интенсивность ударов резко снижается. Вторые сутки наблюдается именно это», — говорится в сообщении.

В посте отмечается, что на сегодняшний день ВСУ практически не атакуют глубокие тылы, а все удары сконцентрированы на приграничье.

«В ближайшие сутки интенсивность явно будет нарастать как по ближнему тылу, так и по дальнему», — считают авторы канала.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в ночь с 24 на 25 мая сбили над регионами России 173 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Под удар попали 14 российских регионов, среди которых — Калужская, Липецкая, Орловская, Смоленская и Тверская области, а также Московский регион и Крым.