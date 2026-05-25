Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:47, 25 мая 2026Экономика

Российское село оказалось на грани затопления

В чеченском селе из-за риска затопления эвакуировали 20 семей
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Одно из сел Чечни оказалось на грани затопления. Внимание на ситуацию со ссылкой на администрацию Шалинского района обратило агентство РИА Новости.

Речь идет о селе Агишты. Из-за риска затопления 20 проживающих в нем семей пришлось эвакуировать.

Отмечается, что в населенном пункте зафиксировали размыв дамбы протяженностью примерно 300 метров. В данный момент чиновники уточняют количество подтопленных домовладений.

Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта — начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям. Сильнее всего от них пострадали Дагестан и Чечня. Так, в регионах наблюдались массовые подтопления, перебои с водой и светом, камнепады и сходы селей. Помимо этого, были повреждены дороги и мосты.

Ранее сообщалось, что в Бурятии вышедшая из берегов река Оронгой затопила село Утата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России

    ЦБ назвал основной платежный инструмент россиян

    Москвичам назвали срок начала купального сезона

    Россиянин попал под следствие за пропаганду в мессенджере

    Одну из пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске доставили в Москву

    Охваченный огнем хостел в Москве попал на видео

    Родившая от Козловского актриса подала на него в суд

    Российское село оказалось на грани затопления

    Победа «Баварии» в Кубке Германии принесла россиянину 5,7 миллиона рублей

    Названа оптимальная яркость экрана смартфона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok