Вышедшая из берегов река затопила российское село

Вышедшая из берегов река затопила село в Бурятии. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Babr Mash.

Речь идет о населенном пункте Утата Закаменского района. По словам местных жителей, там залило частные дома и земельные участки после мощных ливней, из-за которых река Оронгой вышла из берегов. Помимо этого, существует угроза подтопления социальных объектов — вода подобралась к дому культуры, детсаду, администрации и фельдшерско-акушерскому пункту.

Люди сняли на видео масштаб потопа. На записи видно, как экскаваторы создают защитные земляные насыпи, чтобы заграждения помогли предотвратить дальнейшее затопление.

В связи с ЧП в Закаменском районе работает оперативный штаб. В администрации рассказали, что на данный момент ведется оценка ущерба.

Ранее в мае сообщалось, что вода в реке Лене превысила опасный уровень и вызвала паводки в Якутске и пригородах.

