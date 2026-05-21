Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:29, 21 мая 2026Забота о себе

Россиянам составили гайд по выживанию в жару и назвали главную ошибку в такую погоду

Эндокринолог Павлова назвала употребление кваса главной ошибкой в жару
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Высокие температуры являются серьезным стрессом для организма, заявила эндокринолог Зухра Павлова. В своем Telegram-канале она составила россиянам гайд по выживанию во время жары.

Главной ошибкой в такую погоду Павлова назвала употребление ледяной газировки, пакетированных соков, кваса и алкоголя. Эти напитки приводят к усилению жажды, задержке жидкости в организме и повышению нагрузки на сосуды. «Пейте чистую воду. Много. В жару норму можно смело увеличивать. Носите бутылку с собой и делайте пару глотков каждые 15-20 минут, не дожидаясь сильной жажды. Отлично подойдет вода с лимоном и мятой, если вам хочется вкуса», — написала доктор.

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
Человечество ждет серия масштабных природных катастроф. В чем причина стихийных бедствий ближайшего будущего?
Человечество ждет серия масштабных природных катастроф.В чем причина стихийных бедствий ближайшего будущего?
17 октября 2022

С 11 до 16 часов она призвала находиться в тени или в прохладном помещении, поскольку в это время солнце особенно активно. Если выйти на улицу все же необходимо, то нужно передвигаться перебежками по теневой стороне. Врач напомнила, что в жару обязательно нужно использовать солнцезащитный крем, чтобы защититься от фотостарения и снизить риск развития меланомы.

Что касается гардероба, по словам медика, важно носить исключительно натуральные ткани, такие как хлопок, лен или муслин, и отказаться от синтетики. «И, пожалуйста, не забывайте головной убор. Панама или кепка спасут вашу голову от перегрева, а солнцезащитные очки с UV-фильтром уберегут сетчатку и спасут от мимических морщин», — подчеркнула Павлова. Кроме того, она посоветовала отказаться от тяжелой, жирной пищи и отдавать предпочтение свежим овощам, зелени, ягодам, нежирной рыбе и птице.

Ранее кардиолог Валентина Гавриляк предупредила, что жара негативно влияет на сердце. Она призвала отказаться от курения, поскольку никотин сужает и так перегруженные сосуды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Весь мир обсуждает визит Путина в Китай. Что о нем говорят и почему для Пекина президент России оказался важнее Трампа

    Сын миллионера за рулем кабриолета устроил массовое ДТП. Он называл россиян нищетой, а после аварии уехал выпивать в ресторан

    Президент Лукашенко назвал машину своей мечты

    Двое российских разведчиков оказались в окружении мин на СВО и выжили

    Звезда «Кривого зеркала» рассказал о галлюцинациях из-за алкоголя

    В Москве был побит рекорд жары

    В МИД заявили об увеличении шансов применения ядерного оружия на Украине

    Археолога арестовали за сокрытие костей д'Артаньяна

    Стало известно о жертвах в российском приграничном регионе после удара дрона ВСУ

    Стала известна реакция ЕС на смягчение одной страной санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok