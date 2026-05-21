Россиянам составили гайд по выживанию в жару и назвали главную ошибку в такую погоду

Эндокринолог Павлова назвала употребление кваса главной ошибкой в жару

Высокие температуры являются серьезным стрессом для организма, заявила эндокринолог Зухра Павлова. В своем Telegram-канале она составила россиянам гайд по выживанию во время жары.

Главной ошибкой в такую погоду Павлова назвала употребление ледяной газировки, пакетированных соков, кваса и алкоголя. Эти напитки приводят к усилению жажды, задержке жидкости в организме и повышению нагрузки на сосуды. «Пейте чистую воду. Много. В жару норму можно смело увеличивать. Носите бутылку с собой и делайте пару глотков каждые 15-20 минут, не дожидаясь сильной жажды. Отлично подойдет вода с лимоном и мятой, если вам хочется вкуса», — написала доктор.

С 11 до 16 часов она призвала находиться в тени или в прохладном помещении, поскольку в это время солнце особенно активно. Если выйти на улицу все же необходимо, то нужно передвигаться перебежками по теневой стороне. Врач напомнила, что в жару обязательно нужно использовать солнцезащитный крем, чтобы защититься от фотостарения и снизить риск развития меланомы.

Что касается гардероба, по словам медика, важно носить исключительно натуральные ткани, такие как хлопок, лен или муслин, и отказаться от синтетики. «И, пожалуйста, не забывайте головной убор. Панама или кепка спасут вашу голову от перегрева, а солнцезащитные очки с UV-фильтром уберегут сетчатку и спасут от мимических морщин», — подчеркнула Павлова. Кроме того, она посоветовала отказаться от тяжелой, жирной пищи и отдавать предпочтение свежим овощам, зелени, ягодам, нежирной рыбе и птице.

Ранее кардиолог Валентина Гавриляк предупредила, что жара негативно влияет на сердце. Она призвала отказаться от курения, поскольку никотин сужает и так перегруженные сосуды.