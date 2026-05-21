Стало известно о жертвах в российском приграничном регионе после удара дрона ВСУ

Ковальчук: Два человека стали жертвами удара дрона ВСУ в Брянской области

Два человека стали жертвами удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Унеча Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.

Также известно, что один мирный житель получил ранения. По сведениям Ковальчука, украинские военные атаковали объект транспортной инфраструктуры. Жертвами оказались двое сотрудников предприятия.

Врио брянского губернатора выразил соболезнования их родственникам и пообещал оказать всю необходимую поддержку и материальную помощь. «Работают оперативные и экстренные службы», — подчеркнул Ковальчук.

В Минобороны рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 21 мая сбили над регионами России 121 украинский беспилотник. Атакам тогда подверглись Ростовская, Самарская и Саратовская области, а также Крым и Калмыкия. Кроме того, дроны были уничтожены над акваторией Каспийского моря.