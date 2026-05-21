17:06, 21 мая 2026

Безногий россиянин первым в истории покорил Эверест на руках

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Purnima Shrestha / Shutterstock / Fotodom

Безногий россиянин первым в истории покорил гору Эверест в Непале на руках. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

Блогер из Уфы Рустам Набиев лишился ног при обрушении казармы в Омске. «20 мая, в 8:16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках!» — написал мужчина в социальной сети.

«Неужели я умру прямо здесь?» Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
Горнолыжный курорт Хибины — 2025-2026: сколько стоит отдых в Кировске Мурманской области и чем там заняться
Известно, что Набиев прилетел в Непал из России 7 апреля. Перед этим, осознавая все риски, уфимец составил завещание и погасил все долги по строящемуся дому, чтобы юридически защитить семью. Само восхождение заняло неделю. С апреля до середины мая мужчина привыкал к климату, проходил необходимую подготовку перед подъемом на высоту 8,8 тысячи метров. Россиянина сопровождали пять шерпов и трое проводников.

20 мая на Эвересте образовалась пробка из альпинистов из-за хорошей погоды — все они хотели совершить восхождение именно в этот погожий день. Столпотворение попало на видео.

