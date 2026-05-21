Си Цзиньпин рассказал Путину детали визита Трампа в Китай

Песков: Си Цзиньпин поделился с Путиным информацией о визите Трампа в Пекин

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал президенту России Владимиру Путину о визите американского лидера Дональда Трампа в Китай. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Ну разумеется, был очень-очень такой подробный разговор, и в том числе, и об этом», — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос журналистов.

20 мая завершился двухдневный визит Путина в Китай. Он состоялся всего через несколько дней после встречи Трампа и Си Цзиньпина в Пекине.

По итогам китайско-американского саммита не было подписано ни одного документа, в то время как Россия и Китай договорились сразу о десятках проектов — от энергетики и инфраструктуры до безвизовых поездок и сотрудничества СМИ. Отдельно стороны приняли декларацию о многополярном мире, в которой они выступили против давления на суверенные государства.