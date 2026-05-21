18:38, 21 мая 2026

В России высказались о вступлении Украины в НАТО

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В НАТО есть консолидированная позиция, связанная с вхождением Украины в альянс, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что также есть и отдельные политики, которые выбиваются из общего хора голосов.

Верховный главнокомандующий вооруженными силами Чехии Карел Ржехка ранее заявил, что вступление Украины в НАТО должно стать «следующим логичным шагом» для альянса. Он назвал Украину не просто потребителем безопасности, но еще и поставщиком безопасности. При этом Ржехка признал, что вопрос вступления Киева в альянс остается сложным и зависит от достижения политического консенсуса среди стран — участниц блока.

«В НАТО есть консолидированная позиция, связанная с вхождением Украины в Североатлантический альянс. Есть отдельные политики, которые выбиваются из общего хора голосов. Кстати, [Андрей] Бабиш, нынешний премьер-министр Чехии, относится к числу этих людей. Есть консолидированная позиция НАТО, и они все либо по долгу службы, будучи высокопоставленными военными, как в этом случае, либо будучи политиками, считающими нужным оставаться в общеевропейском мейнстриме, регулярно делают эти заявления, чтобы обеспечить необходимую информационную подготовку к тому, что однажды этот вопрос на политическом уровне будет решен», — сказал Новиков.

По словам парламентария, это не значит, что это случится быстро, однако когда бы они ни видели целесообразным это сделать, им нужно готовить общественное мнение своих стран к тому, что данное решение будет неизбежным.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявили, что странам альянса необходимо увеличить и более равномерно распределить расходы на поддержку Украины.

