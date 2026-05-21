18:00, 21 мая 2026Силовые структуры

Готовившего подрыв на железной дороге в Керчи агента Украины будут принудительно лечить

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Brandon-Smith / Shutterstock / Fotodom

Южный окружной военный суд признал виновным в подготовке диверсии на железной дороге в Керчи 32-летнего местного жителя и отправил его на лечение. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд принял решение о принудительных мерах медицинского характера в отношении осужденного.

Ранее ФСБ сообщила, что мужчина был задержан на территории Крыма и по заданию украинских спецслужб изготовил самодельное взрывное устройство. С его помощью в дальнейшем он собирался подорвать железнодорожное полотно пути, используемое для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами для российских вооруженных сил.

ФСБ выложила 12-секундный ролик с задержанием подозреваемого спецназом.

