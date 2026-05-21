Бывший СССР
18:55, 21 мая 2026

В Белоруссии обвинили Литву в открытии неба для украинских дронов

Вольфович: Литва открыла для БПЛА ВСУ свое воздушное пространство
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Литва открыла украинским беспилотникам свое воздушное пространство. Об этом заявил секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, передает РИА Новости.

«Они открыли воздушное пространство для удара Украины по регионам Российской Федерации. Сами разрешили пролет беспилотников и теперь обвиняют Российскую Федерацию, Республику Беларусь в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза», — рассказал Вольфович.

Он добавил, что республика, тем не менее, нацелена на добрососедство и мирное сосуществование с соседями, а также на урегулирования всех конфликтов.

В четверг, 21 мая, в Латвии объявили воздушную тревогу. Предупреждение о возможной угрозе было объявлено в Краславском, Лудзенском, Резекненском и Аугшдаугавском краях страны.

