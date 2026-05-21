Россия во второй раз приготовилась занять деньги в юанях

Минфин России анонсировал размещение ОФЗ с постоянным купоном в юанях 3 июня

Министерство финансов России объявило о планах разместить облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) в юанях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Номинальная стоимость облигации составит 10 тысяч юаней, купонный период — 182 дня, а срок погашения — десять лет. Покупать ценные бумаги можно будет в обеих валютах, объем эмиссии и ставка дохода будут определены по итогам сбора заявок, который состоится 28 мая. Техническое размещение пройдет 3 июня.

В первый раз о намерении начать занимать в юанях министерство сообщило в ноябре прошлого года. Сам аукцион состоялся в декабре. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что со стороны бизнеса спрос на этот инструмент оказался высоким.

Директор департамента госдолга финансового ведомства Денис Мамонов в середине апреля говорил о возможности нового размещения ОФЗ в юанях в мае или августе. Тогда чиновник объяснил, что в мае погашаются суверенные облигации в недружественных валютах, поэтому министерство хочет дать инвесторам возможность их замены.

Такой формат размещения ОФЗ нельзя сравнивать с заимствованиями в иностранной валюте, в том числе с популярными еврооблигациями. Основное отличие состоит в том, что эти бумаги будут проданы внутри страны через национальную финансовую инфраструктуру и не привлекут иностранный капитал. По оценкам экспертов, главными заинтересованными в таком формате госдолга являются экспортеры и банки, у которых скопился запас юаней.