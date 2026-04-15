Госдолг России в юанях захотели увеличить

Минфин России в мае или летом собрался повторить размещение ОФЗ в юанях

Возможность нового размещения юаневых облигаций федерального займа (ОФЗ) в мае рассматривается Минфином России. Об этом на конференции «Горизонты будущего: вызовы 2026 года для рынков капитала и возможности для инвесторов» рассказал директор департамента госдолга ведомства Денис Мамонов, передают «Ведомости».

Он напомнил, что в следующем месяце погашаются суверенные облигации в недружественных валютах, а министерство хочет дать людям возможность заменить этот инструмент госдолгом в юанях.

Впрочем, чиновник не исключил, что сроки размещения сдвинутся на июнь или август — для начала Минфину необходимо оценить имеющийся интерес рынка. Если потребность будет сочтена низкой, то процедуру отложат, но только для того, чтобы дождаться «хорошего окна возможностей». Мамонов подчеркнул, что рост госдолга в юанях направлен не на закрытие бюджетных потребностей, а на решение задач развития рынка.

Впервые о намерении начать занимать в юанях министерство сообщило в ноябре прошлого года. Сам аукцион был проведен в декабре. Тогда эксперты отмечали, что это размещение нельзя сравнивать с еврооблигациями, оно нацелено, скорее всего, на экспортеров и банки, у которых имеются накопленные запасы китайской валюты.

Основное отличие от заимствований в иностранной валюте в прошлом состоит в том, что ОФЗ, номинированный в юанях, предназначен для продажи внутри страны через российскую финансовую структуру. Правительство уже много лет хотело бы выйти на китайский рынок заимствований, но переговоры по этому вопросу пока не привели к успеху.