ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:54, 3 июня 2026Культура

Певица Слава отпраздновала три месяца трезвости

Певица Слава пожаловалась на плохое настроение после трех месяцев без алкоголя
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) отпраздновала три месяца трезвости. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка поделилась с подписчиками кадрами, снятыми до и после решения отказаться от алкоголя, и отметила внешние изменения. «Как выгляжу? Супер!» — написала Сланевская и добавила, что ее настроение при этом оставляет желать лучшего.

Ранее Слава заявила, что бросит пить на полгода. Артистка отметила, что по вечерам ей немного скучно и хочется выпить вина. «Я хочу попробовать пожить без алкоголя, потому что я долго глушила им все трудности, переживания, сложности», — уточнила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ПВО сбили 59 БПЛА над территорией Ленинградской области. Что известно о попытке ВСУ атаковать Санкт-Петербург?

    Евросоюз приготовился к торговой войне со страной БРИКС

    Российские «Молнии ПВО» начали массово поставляться в войска

    Назван самый вредный вкус вейпов

    Егор Крид снялся в кольчуге для бренда Гоши Рубчинского

    В Англии задумались о замене Черчилля совой

    Назван самый дорогой мерч ПМЭФ

    Десятки рейсов задержались в аэропорту Петербурга из-за атаки БПЛА

    Стало известно о смерти планировавшего бросить университет россиянина на экотропе

    Флаг Северной Кореи подняли над Петербургом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok