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13:18, 24 июля 2026Спорт

Футболист сборной Аргентины отреагировал на теории заговора после финала чемпионата мира

Футболист сборной Аргентины Паредес заявил, что Испания заслуженно победила на ЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brett Davis / Reuters

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес отреагировал на теории заговора, возникшие после финала чемпионата мира (ЧМ) 2026 года. Его слова приводит Sports.ru.

Аргентинский футболист подчеркнул, что его команда провела отличный турнир, но в решающем матче соперник оказался сильнее. «Можно сойти с ума, основываясь на том, что я слышу. Это справедливый победитель. Все, что мы можем сделать сейчас, это наслаждаться тем, какую работу мы проделали», — заявил Паредес.

После финального свистка на поле произошла потасовка с участием аргентинского полузащитника. Паредес агрессивно схватил за шею защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.

В финале чемпионата мира 2026 года Аргентина проиграла Испании со счетом 0:1. Решающий гол был забит в дополнительное время.

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