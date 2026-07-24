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13:13, 24 июля 2026Наука и техника

На Западе испугались российского «Адмирала Нахимова»

MWM: Возвращение в строй крейсера «Адмирал Нахимов» вызывает опасения НАТО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Предстоящее возвращение в строй российского тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» вызывает серьезные опасения по поводу состояния сил НАТО в Арктике. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал считает крейсер самым боеспособным надводным кораблем Военно-морского флота (ВМФ) России. «Крейсер вернулся на свою базу после завершения очередного этапа морских испытаний, приблизив один из самых тяжело вооруженных надводных боевых кораблей в мире к возвращению в строй», — говорится в публикации.

Там отмечается, что возвращение крейсера в Арктику может существенно «изменить региональный баланс сил в ущерб интересам Запада».

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Ранее журнал заметил, что «Адмирал Нахимов» вернулся в порт Северодвинска после масштабных ходовых испытаний в море, что указывает на дальнейший прогресс в долгожданном возвращении корабля в строй.

Также в июле американское издание SlashGear заметило, что тяжелый атомный ракетный крейсер после возвращения в строй будет обеспечивать безопасность атомных подводных лодок с ядерными ракетами.

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