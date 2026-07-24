Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:32, 24 июля 2026Наука и техника

На Западе отметили прогресс российского «Адмирала Нахимова»

MWM: Крейсер «Адмирал Нахимов» вернулся в Северодвинск, что указывает на прогресс
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вернулся в порт Северодвинска после масштабных ходовых испытаний в море, что указывает на дальнейший прогресс в долгожданном возвращении корабля в строй. Об этом рассказывает Military Watch Magazine (MWM).

«Этот боевой корабль, являющийся самым большим и наиболее вооруженным надводным боевым кораблем в мире, более десяти лет проходил комплексную модернизацию, призванную превратить его в самый боеспособный корабль российского флота», — говорится в публикации западного военно-аналитического журнала.

Там отмечают, что прошедшие морские ходовые «испытания включали оценку бортовых систем после установки значительного количества нового вооружения, датчиков, модернизации силовой установки и оборудования управления боем. Возвращение в порт позволит инженерам и военно-морским специалистам проанализировать результаты перед переходом корабля к последующим этапам испытаний».

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Ранее американское издание 19FortyFive рассказало, что тяжелый атомный ракетный крейсер после модернизации можно считать совершенно новым кораблем.

В июне MWM написал, что «Адмирал Нахимов» может обогнать все крупные корабли Военно-морских сил США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Трибунал или могила. Драпатому дали простой совет после заявлений о русских и Донбассе
    Землетрясение произошло в европейской стране
    Блогер описал один город в России словами «доживает свое после девяностых»
    Актер фильмов для взрослых раскрыл секрет выносливости
    Оказавшийся в СИЗО бывший замглавы российского города попал на СВО
    На Западе отметили прогресс российского «Адмирала Нахимова»
    Водитель остановился помочь на месте аварии и оказался в наручниках
    Шестеро подростков стали жертвами в ДТП в Татарстане
    Россиян призвали сменить замки в новых квартирах
    Солистке группы «Тату» посоветовали сняться в порно из-за новых откровенных фото
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok