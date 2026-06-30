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19:43, 30 июня 2026Наука и техника

В США модернизированный «Адмирал Нахимов» сочли совершенно новым кораблем

В 19FortyFive назвали модернизированный ТАРКР «Адмирал Нахимов» совершенно новым кораблем
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: USN / Wikimedia

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» после модернизации можно считать совершенно новым кораблем. Возможности российского крейсера оценил обозреватель американского издания 19FortyFive Стив Балестриери.

По его словам, возращение «Адмирала Нахимова» в Североморск — это одна из самых значимых вех в модернизации Военно-морского флота России.

«Многие военно-морские аналитики считают, что из-за всех значительных изменений, внесенных в конструкцию корабля почти за 30 лет его отсутствия, он, по сути, является совершенно новым военным кораблем», — пишет Балестриери.

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Модернизированный крейсер превосходит все существующие корабли по количеству ракет на борту. «Адмирал Нахимов» сможет нести 176 ракет, включая современные изделия «Калибр» и «Циркон».

Ранее западное издание Military Watch Magazine писало, что российские крейсеры проекта 1144.2М «Орлан» являются самыми быстрыми крупными боевыми кораблями в мире.

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