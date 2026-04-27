Оскандалившаяся на концерте Слава бросила пить

Певица Слава заявила, что отказалась от алкоголя на полгода

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) отпраздновала первый месяц трезвости. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Бабка бросила пить на полгода!» — написала Слава. Артистка отметила, что по вечерам ей немного скучно и хочется выпить вина. «Я хочу попробовать пожить без алкоголя, потому что я долго глушила им все трудности, переживания, сложности», — уточнила она.

В марте зрители концерта в Пензе пожаловались, что Слава вышла на сцену пьяной. Сообщалось, что певица с трудом держалась на ногах и не попадала в фонограмму. За кулисами артистка заявила, что пензенцы сорвали ей концерт, и пообещала вернуть им деньги за билеты. Позднее Слава опубликовала в соцсетях видео, на котором она, плача, призналась в плохом самочувствии.