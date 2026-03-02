Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

Культура
11:06, 2 марта 2026КультураЭксклюзив

Зрители рассказали о еле стоявшей на концерте певице Славе

Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Концерт российской певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) в Пензе закончился скандалом, сообщили «Ленте.ру» местные жители. Они пожаловались, что артистка еле стояла на ногах.

Одна из зрительниц утверждает, что артистка вышла на сцену в пьяном виде. «Какой-то молодой человек все время ей помогал идти. Звучала фонограмма. Слава даже не попадала в такт. Сказала, что она болеет. 3 песни, и мы вышли из зала. Потом еще слышала песен 5», — поделилась женщина.

Другая зрительница также пожаловалась на выступление. «Были на концерте, если его возможно назвать концертом. Вывели под руки, сначала никто ничего не понял, но после того, как она открыла рот — непопадание в фонограмму, и далее скандалы со зрителями. Было "исполнено 4 песни"», — рассказала она.

Зрители возмутились увиденным, кто-то из зала вызвал полицию, после чего скандал продолжился за кулисами и попал на видео, опубликованное в местных пабликах. На нем певица обвиняет пензенцев в том, что они сорвали концерт, и обещает вернуть деньги за билеты.

После неудачного выступления Слава опубликовала в своих соцсетях видео, на котором в слезах рассказала о плохом самочувствии. По словам артистки, концертный директор настоял, чтобы певица выступила, хотя она не могла встать с постели и ничего не соображала из-за таблеток. Отказ от выхода на сцену обернулся бы штрафом в 2 миллиона, добавила певица. Она также сообщила, что хочет покончить с собой после позора.

Ранее Слава рассказала о случившемся горе и ушла со сцены посреди концерта в Смоленске. После выступления певица объяснила, что у нее случился нервный срыв. Артистка также рассказала, что планирует взять месячный отпуск для восстановления физического и эмоционального состояния.

В конце января Слава признавалась, что выпивает из‑за одиночества и отсутствия любви.

