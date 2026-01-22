Реклама

20:43, 22 января 2026

Российская певица объяснила чрезмерное употребление алкоголя

Певица Слава назвала причиной чрезмерного употребления алкоголя одиночество
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Слава призналась, что пьет алкоголь из‑за одиночества и отсутствия любви. Об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В своем откровенном монологе Анастасия Сланевская (настоящее имя певицы) сказала, что хотела бы встретить мужчину, который поможет ей выйти из этого состояния.

«Хочу мужчину, который взял бы меня, поднял и положил в горячую ванну, сказал: "Любимая, единственная моя Настюша, умненькая и красивенькая, полежи, отдохни. Завтра ты не будешь пить"», — рассказала артистка.

Сланевская добавила, что хочет нежности, а также чтобы партнер ценил ее красоту даже утром, с «нечищеным ртом».

Ранее стало известно, что певица Анастасия Сланевская усомнилась в искренности народной артистки России Ларисы Долиной во время обращения, в котором она впервые откровенно рассказала о мошеннической схеме и потере квартиры.

