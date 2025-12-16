Слава назвала слезы Долиной профессиональным приемом

Певица Слава заявила, что не верит в искренность слов Ларисы Долиной

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, усомнилась в искренности народной артистки России Ларисы Долиной во время обращения, в котором она впервые откровенно рассказала о мошеннической схеме и потере квартиры. Соответствующий пост Слава разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам артистки, Долина как профессиональная певица могла с помощью специальных голосовых приемов изобразить, что расстроена происходящим и находится на грани нервного срыва. Сланевская считает, что признаниям исполнительницы сложно верить, как и ее обещанию вернуть деньги покупательнице.

«Я лично не верю в искренность ее слов. Я думаю, что это профессиональный прием», — заявила Слава.

Ранее Слава рассказала, что задумалась о возможности подать в суд на Долину. По словам певицы, потенциальные покупатели ее квартиры отказались от сделки за день до заключения из-за скандального дела Долиной против Полины Лурье.