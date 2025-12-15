Слава захотела подать в суд на Долину

Певица Слава заявила, что сделка по продаже ее квартиры сорвалась из-за Долиной

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, задумалась о возможности подать в суд на народную артистку России Ларису Долину. Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Сланевской, потенциальные покупатели ее квартиры отказались от сделки за день до заключения. Артистка пожаловалась, что причиной стало скандальное дело Ларисы Долиной против Полины Лурье. Возможные покупатели недвижимости Славы заявили, что ожидают решения Верховного суда и откажутся от приобретения жилья, если сделку не признают законной.

«Мне, может, подать в суд на Ларису Долину? Люди боятся покупать квартиры, потому что думают, что мы их [обманем]», — высказалась Сланевская.

Ранее Слава уже заявляла, что покупатели боятся обмана после скандала с квартирой Долиной. Она объяснила, что решила продать свое жилье, чтобы помочь детям и сделать ремонт себе и сестре. По словам певицы, узнав о ее звездном статусе, покупатели делают вывод, что она может кого-то «развести».