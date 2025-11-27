Культура
22:20, 27 ноября 2025Культура

Российская певица не смогла продать квартиру из-за скандала с Долиной

Певица Слава заявила, что после скандала с Долиной не может продать квартиру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, пожаловалась, что теперь не может продать ни одну квартиру, потому что покупатели боятся обмана от звезды после скандала с продажей квартиры артистки Ларисы Долиной. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Если покупатель узнает, что я артистка, — значит, могу кого-то развести. Спасибо вам большое и пребольшое». — пожаловалась певица.

Она объяснила, что решила продать жилье, чтобы помочь детям и сделать ремонт себе и сестре. Однако потенциальные покупатели не идут на сделку.

Ранее Второй кассационный суд отклонил жалобу Полины Лурье, которая купила квартиру певицы Ларисы Долиной, попавшей под влияние мошенников. Суд принял решение оставить квартиру в Хамовниках в собственности Долиной. Жалобу Лурье рассмотрела коллегия из тройки судей в закрытом режиме. На этом настоял юрист певицы, сославшись на то, что в зале суда оглашались результаты медицинской экспертизы Долиной.

