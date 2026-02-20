Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:02, 20 февраля 2026КультураЭксклюзив

Певица Слава рассказала о случившемся горе и ушла со сцены посреди концерта

«Лента.ру»: Певица Слава рассказала о горе и ушла со сцены посреди концерта
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала о случившемся горе и ушла со сцены посреди концерта в Смоленске, сообщила «Ленте.ру» одна из зрительниц.

Концерт артистки состоялся 18 февраля в рамках юбилейного тура по России. Как рассказала местная жительница, посетившая мероприятие, певица вела себя во время выступления довольно вызывающе, хотя концерт был «16+».

«Мы отдали 6,5 тысячи за билет. Мало того, что большая часть концерта под фонограмму, но это не самое интересное. Она материлась со сцены. Первый раз споткнулась и громко в микрофон выругалась, потом снова матюкнулась. Прошел 1 час 20 минут, и она просто посередине песни ушла со сцены и больше не вышла. Перед этой песней она призналась, что у нее произошло какое-то горе. Начала петь эту песню, всплакнула, потом снова с матами ушла», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

По словам зрительницы, после ухода артистки со сцены зал еще около 20 минут сидел и ждал, но потом вышли артисты и стали без объяснений складывать свои инструменты.

«Ни организаторы, ни концертный директор, никто не вышел. Ничего не объяснили, не извинились», — заключила она.

После выступления певица сообщила, что у нее случился нервный срыв. Артистка также рассказала, что планирует взять месячный отпуск для восстановления физического и эмоционального состояния.

В конце января Слава признавалась, что выпивает из‑за одиночества и отсутствия любви.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились слухи о тайной разработке властей Украины

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Россиянам объяснили рост спроса на автомобили с пробегом из одной страны

    В центре Москвы перекрыли движение

    Поступления в бюджет от налогов с вкладов взлетели

    Надругавшийся над телом пенсионерки россиянин сел на 15 лет

    В ЕС назвали возможное условие отказа Украины от территорий

    Планирующим купить квартиру в новостройке россиянам дали совет

    Россиянка устроила потасовку на борту самолета из-за откинутого кресла попутчицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok