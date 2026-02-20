Певица Слава рассказала о случившемся горе и ушла со сцены посреди концерта

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала о случившемся горе и ушла со сцены посреди концерта в Смоленске, сообщила «Ленте.ру» одна из зрительниц.

Концерт артистки состоялся 18 февраля в рамках юбилейного тура по России. Как рассказала местная жительница, посетившая мероприятие, певица вела себя во время выступления довольно вызывающе, хотя концерт был «16+».

«Мы отдали 6,5 тысячи за билет. Мало того, что большая часть концерта под фонограмму, но это не самое интересное. Она материлась со сцены. Первый раз споткнулась и громко в микрофон выругалась, потом снова матюкнулась. Прошел 1 час 20 минут, и она просто посередине песни ушла со сцены и больше не вышла. Перед этой песней она призналась, что у нее произошло какое-то горе. Начала петь эту песню, всплакнула, потом снова с матами ушла», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

По словам зрительницы, после ухода артистки со сцены зал еще около 20 минут сидел и ждал, но потом вышли артисты и стали без объяснений складывать свои инструменты.

«Ни организаторы, ни концертный директор, никто не вышел. Ничего не объяснили, не извинились», — заключила она.

После выступления певица сообщила, что у нее случился нервный срыв. Артистка также рассказала, что планирует взять месячный отпуск для восстановления физического и эмоционального состояния.

В конце января Слава признавалась, что выпивает из‑за одиночества и отсутствия любви.

