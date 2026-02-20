Реклама

Культура
10:53, 20 февраля 2026Культура

Певица Слава отправится поправлять душу после срыва на концерте

Певица Слава заявила, что взяла месячный отпуск после нервного срыва на концерте
Андрей Шеньшаков

Фото: Maxim Platonov / Business Online / Globallookpress.com

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, заявила, что перенесла нервный срыв. Об этом она сообщила
в своем аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка призналась, что у нее произошел нервный срыв на недавнем концерте в Смоленске.

«Вчера у меня на концерте случился нервный срыв. Слава богу, только в конце, хотя должен был произойти еще много лет назад. Я такая терпеливая девчонка», — заявила артистка.

Сланевская добавила, что после инцидента решила взять месячный отпуск, чтобы восстановить физическое и эмоциональное состояние. Певица также отметила, что все запланированные ранее выступления пройдут по графику. Только после последнего концерта она отправится отдыхать. «Надо и душу, и тело поправить. Почему — говорить не буду. Но это надолго», — добавила она.

Ранее дочь певицы Славы Александра Морозова поделилась своим мнением о поведении артистки на фоне скандалов с пьяными видео, которые исполнительница хита «Одиночество-сука» выкладывала в социальных сетях.

