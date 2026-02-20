Певица Слава отправится поправлять душу после срыва на концерте

Певица Слава заявила, что взяла месячный отпуск после нервного срыва на концерте

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, заявила, что перенесла нервный срыв. Об этом она сообщила

в своем аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка призналась, что у нее произошел нервный срыв на недавнем концерте в Смоленске.

«Вчера у меня на концерте случился нервный срыв. Слава богу, только в конце, хотя должен был произойти еще много лет назад. Я такая терпеливая девчонка», — заявила артистка.

Сланевская добавила, что после инцидента решила взять месячный отпуск, чтобы восстановить физическое и эмоциональное состояние. Певица также отметила, что все запланированные ранее выступления пройдут по графику. Только после последнего концерта она отправится отдыхать. «Надо и душу, и тело поправить. Почему — говорить не буду. Но это надолго», — добавила она.

Ранее дочь певицы Славы Александра Морозова поделилась своим мнением о поведении артистки на фоне скандалов с пьяными видео, которые исполнительница хита «Одиночество-сука» выкладывала в социальных сетях.